حقيقة تحويل مجدي عبد الغني إلى «الأموال العامة»

26 أغسطس 2019 - 07:11 م

كشف مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، حقيقة ما تردد بشأن إحالته للتحقيق في نيابة الأموال العامة بعد تقديم استقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة.

وكتب عبد الغني، عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين: "تناولت بعض المواقع أخبار مغلوطة عني، وهو الأمر الذي أساء لي".

وأضاف: "طوال سنوات تواجدي بالاتحاد لم أشغل أي منصب مالي، وكنت بعيد تمامًا عن أية نواح مادية أو مالية، وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات".

يذكر أن مجدي عبد الغني تقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإقصاء المبكر لمنتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية في دور الـ16 للمسابقة على يد جنوب إفريقيا (1-0).