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الديهي: قمة السبع تؤكد وجود أزمة تحيط بالمجتمع الدولي

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع الحوارات واللقاءات التي تمت علي هامش قمة مجموعة السبع، تؤكد أن هناك أزمات طاحنة تحيط بالمجتمع الدولي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن المجتمع الدولي بحاجة لآلية جديدة للتعامل بين الدول وبعضها.

واعتبر "الديهي"، أن هذه القمة محاولة من الدول السبع لفتح ملفات وإغلاق ملفات أخرى، مشددًا على أنه من مصلحة هذه الدول أن تكون إفريقيا هادئة ومستقرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.


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