  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
أرشيفية

كسرت أنفه.. كويتي يستنجد بالشرطة من زوجته المصرية

الدكتور العزبي

بعد قرار شطبه من «الصيادلة».. «العزبي» يفجر مفاجأة

السودان

«حرب أهلية».. مقتل وإصابة 237 سودانيًا في اشتباكات مُسلحة

أرشيفية

قتل أمين شرطة بطريقة بشعة أثناء خروجه من المسجد

السيسي

«السيسي»: هناك ظاهرة خطيرة تهدد العالم

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

أرشيفية

تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف

ميلانا ترامب

قبلات حارة واختلاس نظرات في قمة "السبع"

بتدابير احترازية..

تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

إخلاء سبيل "فتاة العياط" بكفالة

#

حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

#

الحكم فى طعون الإعدام والمؤبد فى "خلية إمبابة" 26 سبتمبر

#

استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

جماعة ارهابية

3 متهمين

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.
والمتهمون المخلى سبيلهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عمر رزق، وأحمد عبد الفتاح، وشيماء خليل، وجهت نيابة أمن الدولة إليهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فرح أحمد تُحقق ذهبية الجمباز
» الحريري يحذر من تصعيد خطير مع إسرائيل
» اعتماد وديتي المنتخب الأوليمبي أمام السعودية
» رئيس دولة يسخر من زوجة «ماكرون».. والأخير يرد
» من 5 أفراد.. إصابة أسرة بتسمم غذائى فى بنى سويف
» قوات الاحتلال تواصل البحث عن منفذي عملية "دوليف"
» بث مباشر.. مباراة النصر السعودي والسد القطري
» العثور على جثة فتاة داخل المقابر في الخليفة
» ترامب: إيران الراعية الأولى للإرهاب فى العالم
» لاحق الفتاة وخدش حيائها.. تأديب كويتي بـ3 آلاف دينار
» بالصور.. البرازيل تسقط آلاف الغالونات على غابات الأمازون

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية