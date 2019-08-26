«حرب أهلية».. مقتل وإصابة 237 سودانيًا في اشتباكات مُسلحة

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محمد فضل- متابعات

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أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الاثنين، أن 37 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب نحو 200 آخرين خلال اشتباكات بين قبيلتين في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.

وأحصت لجنة الأطباء في بيان عدد القتلى والجرحى في بورتسودان، منهم "126 جريحا و 34 قتيلا" في أحد المستشفيات، و"75 جريحا و3 قتلى" في اثنين آخرين.

واندلعت اشتباكات الأسبوع الماضي بين قبيلتي بني عامر والنوبة في بورتسودان، كبرى مدن ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي في البلاد.

وكان المجلس السيادي أعلن حالة الطوارئ الأحد في الولاية، وأمر بإجراء تحقيق في أعمال العنف، مشيرا إلى مقتل 16 شخصا وأكد إرسال تعزيزات أمنية لاحتواء ما حدث. وفي وقت لاحق أمس الأحد، أقال المجلس والي البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن بالولاية، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق.

وأشار بيان لجنة الأطباء إلى أن السلطات "تحرت للمرة الأولى استخدام الأسلحة النارية في القتال، ما يكشف عن وجود تدخلات داخلية وخارجية لإذكاء النزاع".

وغالبا ما تحصل اشتباكات قبلية في العديد من مناطق السودان، خصوصا في منطقة دارفور الغربية التي تمزقها الحروب.

وشهد السودان أشهرا من الاحتجاجات على مستوى البلاد أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، وشهد هذا الشهر بدايات مرحلة انتقالية ينبغي أن تؤدي إلى حكم مدني.


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