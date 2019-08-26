» فرح أحمد تُحقق ذهبية الجمباز

أمير سعد
توجت فرح أحمد، بالميدالية الذهبية لمنافسات الجمباز فردي عام بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.
جاء في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة المصرية فرح سيد ليتفوق الجمباز المصري في الفردي العام ويحقق الذهبية والفضية، وحقق فريق السيدات الميدالية الذهبية لفرق العام سيدات.
وتضم بعثة المنتخب كل من، علي أبو القاسم ومحمد منتصر وزياد خاطر وكريم أيمن ومحمد إلهامي، ونانسي طمان وفرح أحمد وفرح سيد وماندي عصام وزينة إبراهيم.
ويضم الجهاز الفني، جمال مطر مدير فني للرجال وأشرف الشافعي مدير فني آنسات ومعهم أماني جمال الدين وأحمد عبد الراضي وزياد الحصري وعمرو طلعت.
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