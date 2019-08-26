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كسرت أنفه.. كويتي يستنجد بالشرطة من زوجته المصرية

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محمد فضل- متابعات

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ذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية، أن زوجة مصرية اعتدت بالضرب على زوجها الكويتي؛ بسبب خلافات بينهما وقامت بكسر أنفه، ما دفعه إلى الاستنجاد بالشرطة والتوجه إلى قسم الشرطة بمحافظة حولي وتحرير محضر ضدها.

وبحسب الصحيفة، فإن المواطن الكويتي توجه إلى القسم ووجهه مغطى باللفافات الطبية، وقدم تقريرًا طبيًا يفيد بتعرضه لإصابات في الوجه وكسر في الأنف، وعندما سأله رجال الأمن عن هوية الفاعل، أجاب بأنها زوجته، شريكة حياته.

وقال مصدر أمني للصحيفة إن «المواطن روى لرجال الأمن أنه دخل في خلافات مع شريكة حياته، وهي مصرية، في منزلهما، ولما احتدم الخلاف وغضبت الزوجة، اعتدت عليه بالضرب القاسي، ما أدى إلى إصابته في الوجه».

وأضاف المصدر: «بناء على ما تقدم، تم تصنيف القضية على أنها جناية اعتداء بالضرب بسبب خطورة الإصابات التي تعرّض لها المواطن، وأحيلت القضية للتحقيق، وجار ضبط الزوجة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها».


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