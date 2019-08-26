أكثر من 245 ألف سوداني تضرروا جراء السيول‎

26 أغسطس 2019 - 10:00 م

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، مصرع 59 وتضرر نحو 245 ألفا و700 شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالسودان.



جاء ذلك في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، وصل الأناضول نسخة منه.

وقال التقرير إن نحو 245 ألفا و700 شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في 15 ولاية سودانية.

وأضاف" أن الفيضانات دمرت 32 ألفا و851 منزلا، وأتلفت (جزئيا) 16 ألفا و284 منزلا".

وتابع "تم الإبلاغ عن 59 حالة وفاة بسبب الفيضانات حتى الآن".

والإثنين، أعلنت الكويت عزمها تسير جوي إلى السودان، بدءا من الجمعة لنقل مساعدات إنسانية، كما خصص وكالة التنمية الامريكية مبلغ 2.8 مليون دولار لمواجهة الفياضانات بالبلاد.

فيما أعلن الهلال الأحمر القطري، الأحد، أنه أطلق "تدخلا إنسانيا عاجلا" لمساعدة المتضررين من الأمطار الموسمية والسيول التي اجتاحت المناطق السكنية في 15 ولاية سودانية.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد منذ مطلع أغسطس/آب الجاري إلى 62 وإصابة 98 آخرين، وتأثرت 17 ولاية بالأمطار والسيول من أصل 18 ولاية".

والخميس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، مصرع 54 وتضرر نحو 193 ألفا و800 شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالسودان.

ومنذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض.