مجموعة السبع تشدد على وجوب عدم امتلاك إيران السلاح النووي

26 أغسطس 2019 - 10:20 م

شدد زعماء قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، على وجوب عدم امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة إحلال الاستقرار في المنطقة عبر السلام.



جاء ذلك في البيان الختامي للنسخة 45 من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي جرت في مدينة بياريتز الفرنسية، خلال الفترة بين 24 و26 أغسطس/آب الجاري.

وأكد الزعماء على ضرورة تجنّب العنف، ودعم الجهود الرامية لإحلال وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.

وطالب البيان الختامي للقمة، بعقد مؤتمر دولي مُعد بشكل جيد، يحضره جميع الأطراف الليبية المتأثرة من الصراع الدائر في البلاد.

كما أعلن الزعماء دعمهم لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الرامية لحل الأزمة الليبية.

كما أشار البيان الختامي إلى عزم ألمانيا وفرنسا، تنظيم قمة خلال الأسابيع القادمة، لبحث السبل الكفيلة بحل الأزمة الأوكرانية.

وشدد زعماء قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، على ضرورة تغيير نظام عمل منظمة التجارة العالمية، بهدف إزالة وحل الخلافات في أقصر وقت ممكن.