جونسون: لدى إيران فرصة للعودة إلى التزاماتها بالاتفاق النووي

26 أغسطس 2019 - 10:40 م

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، إنه "لدى إيران فرصة للعودة إلى التزاماتها ضمن الاتفاق النووي"، مؤكدا "عدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي".



قال جونسون، بمؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في بلدة "بياريتز" الفرنسية، لقد "ناقشنا قضية إيران، وجميعنا متفق على أن طهران لا ينبغي أن تمتلك سلاحا نوويا، وأن هناك فرصة عظيمة لعودتها للالتزام بالاتفاق النووي والتوقف عن سلوكها المدمر في المنطقة".



وحول محادثات خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، لفت المسؤول البريطاني أنه "مستعد لمواصلة المحادثات حتى اللحظة الأخيرة قبل أن ينقضي الموعد النهائي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل واتخاذ قرار الخروج دون اتفاق في ذلك اليوم نفسه إذا اقتضت الحاجة".



وأكد "من الواضح بالنسبة لنا أن الانسحاب سيحدث مثلما هو مقرر في 31 أكتوبر عندما سنتخذ خطوات للخروج بالشروط التي سنكون بحلول ذلك الوقت قد قمنا من أجلها باستعدادات هائلة وشاملة ورائعة".



وأوضح أنه يريد إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكن سيكون على التكتل القبول بإزالة مسألة الحدود الأيرلندية من ذلك الاتفاق.



وتابع قائلاً إن "الشعب البريطاني ملّ من تصدر الانسحاب من التكتل لعناوين الصحف وإنه لا بد من أن يتم الخروج في موعده".



وانسحبت واشنطن، في مايو/ أيار 2018، من الاتفاق النووي، معتبرة أنه غير كاف لكبح طموح إيران، وفرضت عليها عقوبات جديدة مشددة.

