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اليونان.. مصرع 6 مهاجرين وجرح 10 في حادث سير

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لقي 6 مهاجرين مصرعهم وجرح 10 آخرون، الإثنين، في حادث سير وقع في سيارة تقل مهاجرين غير نظاميين شمال شرقي اليونان.
وأوضحت وكالة "أثينا ـ مقدونيا" اليونانية الرسمية، أن الحادث وقع في سيارة تقل 18 مهاجرا غير نظامي أثناء مطاردتهم من قبل الشرطة في مدينة " اليكساندروأوبولي" اليونانية.
وأضافت أن الحادث أسفر عن مصرع 6 مهاجرين وجرح 10 آخرين بينهم 7 في حالة خطرة.
وأشارت الوكالة، أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى المدينة. -

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