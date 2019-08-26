بنس: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

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المصريون ووكالات

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أعرب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الاثنين، عن دعم بلاده لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من "التهديدات الوشيكة"، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها إسرائيل في دول بالمنطقة.
وقال بنس في تغريدة عبر "تويتر"، إنه أجرى "محادثة رائعة مع رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو هذا الصباح".
وأضاف: "الولايات المتحدة تؤيد تمامًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات الوشيكة (لم يحدد مصدرها).. بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ستقف أمريكا دائمًا إلى جانب إسرائيل".
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت قواعد تستخدمها قوات "الحشد الشعبي" في العراق لتفجيرات غامضة.
وقوات "الحشد الشعبي" في العراق مقربة من إيران، التي تعتبرها إسرائيل عدوها الأول، وترتبط بعلاقات وثيقة مع النخبة الحاكمة في بغداد.
كما شنت إسرائيل، فجر السبت، غارة جوية في سوريا، قالت إنها أحبطت عملية خطط لتنفيذها ‎"فيلق القدس" الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية.
وفجر اليوم نفسه، سقطت طائرة استطلاع مسيرة وانفجرت أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله" (حليف إيران).
كما استهدفت 3 انفجارات، فجر الإثنين، مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في البقاع اللبناني.
وبينما لم تتبن أية جهة المسؤولية عن الحادثتين، اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الإثنين، أن ما حدث "بمثابة إعلان حرب" من جانب إسرائيل على بلاده. -

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