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ماكرون يرد على سخرية رئيس البرازيل من زوجته

عرب وعالم

الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته بريجيت
الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته بريجيت

المصريون ووكالات

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وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انتقادات لاذعة إلى نظيره البرازيلي، جايير بولسونارو، بسبب ما وصفه «سخرية البرازيلي من زوجته بريجيت».
قال ماكرون، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: «ينبغي أن تشعر جميع نساء البرازيل بالخزي من رئيسهن، الذي يسخر من النساء».
وتابع: «سخرية الرئيس البرازيلي لا يمكن وصفها إلا بأنها وقاحة منقطعة النظير».
ومضى: «هذا أمر محزن، إنه أمر محزن له بالمقام الأول وللبرازيليين، وعلى النساء البرازيليات أن يشعرن بالخزي على الأرجح من رئيسهن».
واستطرد ماكرون: «لأنني أكن الكثير من التقدير والاحترام لشعب البرازيل آمل أن يصبح لديهم رئيس أهل للمنصب في القريب العاجل».
ويخوض الرئيسان البرازيلي والفرنسي حالة من الجدال السياسي، حيث يلقي ماكرون باللوم على بولسونارو في حرائق الأمازون، ويتهمه بالكذب بشأن سياسة تغير المناخ.
في المقابل، تعرض ماكرون لهجمة كبير من قبل ساسة برازيليين على رأسهم رئيس البلاد، ووصلت السخرية إلى تهكم بولسونارو على زوجة ماكرون.

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