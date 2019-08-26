شعبة السيارات تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

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قال اللواء عبد السلام عبد الجواد نائب رئيس رابطة تجار السيارات وعضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه في خلال ال6 أشهر الماضية وصلنا ل70 ألف سيارة والسوق في تحسن بسبب إنخفاض سعر الدولار مما أدي إلي خفض أسعار السيارات في مصر حيث قامت جميع الشركات بتخفيض أسعارها.
وأوضح عبد الجواد خلال إستضافته على فضائية "صدي البلد" يوم الأثنين، أن إنخفاض سعر الدولار عند الشراء يؤدي إلي تخفيض التكلفة للوكلاء خارج مصر بخلاف خفض تكلفة بيع سيارات الإنتاج المحلي حيث هناك سيارات إنخفض سعرها بحوالي 17 ألف جنية كما أن هناك أيضا السيارات ذات الفئة الصغيرة إنخفض سعرها بأرقام محمودة.
وأكد نائب رئيس رابطة تجار السيارات أن حركة سوق السيارات أصبحت غير عادية بالنسبة للبيع والشراء حيث أن هناك نسبة كبيرة من المستهلكين يقومون بعمليه البيع والشراء، مشيرا إلي أن أنواع كثيرة من السيارات موديل عام 2020 متواجدة في السوق المصري منذ قرابة شهرين مما أدي إلي خفض أسعار موديلات 2019.  


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