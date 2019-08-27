خبير بيئي يكشف معلومات صادمة عن حرائق الأمازون

27 أغسطس 2019 - 12:50 ص

كشف الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، عن أسباب حرائق غابات الأمازون في البرازيل، قائلًا إن 25 موقع نبات على مستوى العالم حدثت به حرائق كبيرة خلال هذا العام.



وأوضح "علام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن الغابات الاستوائية في البرازيل هي الأكثر كثافة على مستوى العالم، لافتًا إلى أنها رئة العالم؛ لأنها تنتج 20% من أكسجين العالم، بالإضافة إلى أنها أكبر ماص لغازات الكربون المسببة للاحتباس الحراري.



وأضاف أنها تمتص كمية كبيرة جدًا من أكاسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري، بالإضافة أنها تنتج كمية كبيرة من الأكسجين، مؤكدًا أنها تشكل توازن رئيسي في تغير المناخ على مستوى الكرة الأرضية، لافتًا إلى أنها أكبر مخزن للتنوع البيولوجي على مستوى العالم، متابعًا: "كنز التنوع البيولوجي في العالم يحترق بسبب استهتار حكومة".













