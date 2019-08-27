نجم الأهلي المثير للجدل يكشف كواليس إنتقاله للزمالك

27 أغسطس 2019 - 01:20 ص

كشف إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، عن كواليس رحيله من الأهلي إلى الزمالك حينما كان لاعبا.



وقال سعيد خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «المستشار مرتضى منصور تفاوض معي وقتها، وأقنعني بالانتقال إلى الزمالك، خاصة في ظل تواجد نجوم كثيرة بالقلعة البيضاء»، مضيفاً: «في هذه الفترة لم يكن بالأهلي سوى 3 لاعب شايلين الفرقة معايا».

