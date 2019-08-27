الأهلي ينهي تعاقده مع مهاجم أفريقي ممتاز

27 أغسطس 2019 - 08:24 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن إنهاء النادي الأهلي مفاوضاته مع مهاجم أفريقي متميز.



وقال "زكي" في برنامجه: "الأهلي خلص مع المهاجم الأفريقي كل حاجة .. وكل الاتفاقات خلصت لكن فيه حاجة موقفة إعلان التعاقد".



وأضاف: "الأهلي سمح لأزارو بالسفر لبلده المغرب .. وأزارو هيرجع خلال ساعات والمفروض يقول إنه لقى عرض للانتقال من الأهلي .. لو أزارو جاب عرض ومشي وقتها الأهلي هيعلن تعاقده فورًا مع المهاجم الأفريقي".



