» صور تكشف خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

منذ رجوعها للفن مرة أخرى، وارتبط اسم الفنانة حلا شيحة، بإثارة الجدل، لاسيما بعدما خضعت لأكثر من جلسة تصوير، ولكن الجدل هذه المرة لم يكن بسبب جرأة الصور أو لظهورها بملابس قصيرة ولكن لـ تغير ملامحها.

فقد كشفت صور حلا شيحة عن حدوث تغيير كبير في شكل أنفها وظهرت أصغر أنفًا ليزعم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خضوعها لعملية تجميل بالأنف ولكن حلا شيحة لم تتحدث عن هذا الأمر حتى الآن.

وكانت حلا شيحة عادت للتمثيل من خلال مسلسل زلزال وتعاونت من خلاله مع النجم محمد رمضان.