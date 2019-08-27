بعد قرار "بن سلمان" .. سعوديات في مقدمة أبرز 10 اختراقات للمرأة

27 أغسطس 2019 - 09:48 ص

تمكنت المرأة السعودية من اختراق الأعراف والتقاليد المتعارف عليها لتسجل مكانة متقدمة في أبرز 10 اختراقات حققتها المرأة في 2019.

يأتي ذلك حسب الإحصائيات التي تم رصدها بالتزامن مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الـ 26 أغسطس في عام 2011 وهو يوم المساواة للنساء، وهو تاريخ حصول المرأة الأميركية قبل نحو قرن على حق التصويت.

وبناء علي العديد من القرارات التي تم وضعها في المملكة العربية السعودية بناء علي حملة التطوير التي ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منها رفع السعودية الحظر الذي كان مفروضا على سفر النساء من دون موافقة "ولي الأمر"، وإلغاء نظام وصاية الرجل على المرأة في المملكة، فقد حققت المرأة السعودية مركز متقدم في هذه الإحصائية.

يأتي بعد ذلك بلوغ مونديال السيدات لكرة القدم أرقامًا قياسية حول العالم على مستوى المشاهدة، وهو ما عكس اهتماما متزايدا بكرة القدم النسائية وأطلق العنان للمطالب بمساواة أكبر في الأجور والجوائز. حوالي 59 مليون شخص شاهدوا لاعبات المنتخب الفرنسي يتغلبن على نظيراتهن البرازيليات في دور الستة عشر في بطولة العالم للسيدات 2019، ما جعلها المباراة النسائية الأكثر في التاريخ.

إلغاء إيرلاندا القيود على الإجهاض بعد إصلاح 2018، لكن ناشطين يخشون إلا تحصل النساء على رعاية شاملة في وقت تعاني فيه الخدمات الصحية عجزا في تلبية الطلبات.

تطبيق قانون ضد التقاط حميمية للنساء من دون موافقتهن في إنكلترا وويلز، وهي خطوة وصفها المطالبون بالقانون "خطوة جوهرية نحو الأمام".

قرار المحكمة العليا في كينيا حق المرأة الناجية من الاغتصاب، في الإجهاض، وأمرت السلطات بدفع نحو 30 ألف دولار تعويضات لأم مراهقة ماتت بعد محاولة إجهاض فاشلة.

تعهد بريطانيا بتقديم ما يعادل مليونين و600 ألف دولار للمنظمات التي تعمل على مساعدة النساء والفتيات في الحصول على المواد الصحية خلال الدورة الشهرية والتصدي للوصمة الاجتماعية المرتبطة بالحيض. تضطر الفتيات في بعض البلدان على استخدام الخرق أو الورق للتعامل مع الدورة الشهرية، ويطلب منهن البقاء خلالها خارج المدرسة.

حديث النساء الروسيات حول التحرش والاعتداءات الجنسية من خلال هاشتاغ "أحتاج إلى اهتمام الرأي العام". برزت الحركة بعد محاكمة ثلاث شقيقات متهمات بقتل أبيهن الذي كان يعتدي عليهن جنسيا.

تخصيص باكستان أكثر من 1000 محكمة للنظر في قضايا العنف ضد النساء في محاولة لمواجهة مشكلة قالت الناشطات إن النظام القضائي تجاهلها لوقت طويل.

دخول المرأة الهندية بعدد قياسي إلى البرلمان بعد انتخابات ماراثونية أعادت رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة.

وأخيرا، إعلان وكالة الفضاء الأميركية ناسا أول رحلة نسائية إلى الفضاء، لكنها ألغت الرحلة لأسباب منها عدم توفر بدلات رائدات فضاء مناسبة لقياساتهن. ووعدت الوكالة بتحقيق الحدث التاريخي يوما ما، مشيرة على موقعها الإلكتروني إلى أن "بعثة مكونة من النساء إلى الفضاء أمر حتمي".