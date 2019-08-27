الأرصاد تكشف مدى تأثر مصر بحريق غابات الأمازون

27 أغسطس 2019 - 09:55 ص

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العالم أجمع سيتأثر بحريق غابات الأمازون، بما فيه مصر.





وأضاف شاهين إن غابات الأمازون تمثل رئتي الكرة الأرضية، لكونها تنتج 20% من حجم الأكسجين على الكرة الأرضية، وفي نفس الوقت تخلص الكوكب من 200 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا "حسب مصراوي".





وأكد أن هذا الحريق أكبر من حريق العام الماضي بـ39%، ما يزيد من حجم الكوارث التي يمكن أن يسببها للكرة الأرضية، أهمها إنتاج غازات سامة تضر بالغلاف الجوي بشكل مباشر.





وتابع: "حريق غابات الأمازون يؤثر في المناخ بشكل مباشر من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة نسبة الاحتباس الحراري"، لافتًا إلى أن الدول المجاورة للبرزيل ستكون الأكثر تأثرًا، لكن هذا لا يبعد التأثر على كل دول العالم.





والأمازون هي أكبر الغابات الاستوائية المطيرة المتبقية في العالم، مساحتها تقارب ضعفي مساحة الهند، فيما أطلق عليها البعض لقب "رئة العالم".







