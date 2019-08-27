  • الثلاثاء 27 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:20 ص
بحث متقدم
الملك سلمان وولي عهده

أمر ملكي للملك سلمان وولي عهده بخصوص المرأة السعودية

فتاة

فتاة تثير الجدل و تنصح السعوديات بالزواج من كويتيين

فتاة العياط

والد فتاة العياط يحرج "أديب" بطلب جريء

حميدتي وحمدوك

واشنطن: عقوبات السودان تتوقف على حميدتي وحمدوك

السعودية

السعودية تكشف الأسماء الممنوع تسجيلها فى المملكة

بن سلمان والمراة السعودية

بعد قرار "بن سلمان" .. سعوديات في مقدمة أبرز 10 اختراقات للمرأة

باسم يوسف يتهم المصريين بالعنصرية

باسم يوسف: هذا الشخص ينتحل صفتي وبيعاكس البنات

حرائق الأمازون

الأرصاد تكشف مدى تأثر مصر بحريق غابات الأمازون

السفارة السعودية ببغداد

لحظة القبض على خاطف المواطنة السعودية بتركيا

يارون لندن

إعلامي إسرائيلي شهير يصف العرب بوصف قبيح

باسم يوسف: هذا الشخص ينتحل صفتي وبيعاكس البنات

الحياة السياسية

باسم يوسف يتهم المصريين بالعنصرية
باسم يوسف يتهم المصريين بالعنصرية

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

رئيس الزمالك: هذه الشخصيات متورطة في هروب “كهربا”

#

فنانة شهيرة: "تزوجت هذا الشخص طمعًا في رجولته"

#

بعد سنوات من الغياب.. «باسم يوسف» يعود في رمضان

قال الإعلامي باسم يوسف، إن هناك أحد الاشخاص ينتحل صفته، مدشناً صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك باسمه، كما أنه يقوم بمضايقة الأشخاص من خلال ذلك الحساب المزيف، مشيرًا إلى أن الحساب به الكثير من المتابعين.
 
وقال يوسف عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك": "فيه حد منتحل شخصيتي وحاطط نفس صورة البروفايل الخاص بيا، للأسف ناس فاكرة أن فيه خمسة ملايين متابع للحساب المزيف ده”.

وتابع باسم يوسف:”لكن هو عاملها بطريقة فيك وللأسف فيه ناس بعتتلي رسايل مش لطيفة وبيعاكس فيها بنات وبيروج كلام غلط عني، أنا صفحتي الشخصية مش فاتحة المتابعة ومقفولة على الأصدقاء”.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مروع.. مظلّيٌ يُصارع الموت بين السماء والأرض
» غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة "مثيرة"
» ما هي الطائرات التي تستخدمها إيران في الحرب
» بسبب "ابنه".. رواد مواقع التواصل يهاجمون "السعدنى"
» أسباب غريبة وراء استيقاظك فجأة من النوم.. أخطرها رقم 6
» صور تكشف خضوع حلا شيحة لعملية تجميل
» بـ"إطلالة مثيرة" ابنة فنان شهير تشعل مواقع التواصل
» المغرب يحطم الرقم القياسى فى هذا الأمر
» شريف مدكور يروي قصة مشاهير يسجدون بعورة مكشوفة ثم يتحرشون بالنساء
» أول تدوينة لأحمد السعدني منذ وفاة طليقته .. ماذا قال؟
» فنانة شهيرة تروي تفاصيل صادمة عن مقتل زوجها الفنان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية