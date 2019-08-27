باسم يوسف: هذا الشخص ينتحل صفتي وبيعاكس البنات

27 أغسطس 2019 - 10:09 ص

قال الإعلامي باسم يوسف، إن هناك أحد الاشخاص ينتحل صفته، مدشناً صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك باسمه، كما أنه يقوم بمضايقة الأشخاص من خلال ذلك الحساب المزيف، مشيرًا إلى أن الحساب به الكثير من المتابعين.

وقال يوسف عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك": "فيه حد منتحل شخصيتي وحاطط نفس صورة البروفايل الخاص بيا، للأسف ناس فاكرة أن فيه خمسة ملايين متابع للحساب المزيف ده”.



