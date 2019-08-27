فتاة تثير الجدل و تنصح السعوديات بالزواج من كويتيين

أثارت مقطع فيديو، لفتاة، وجهت من خلاله نصيحة للفتيات السعوديات بالزواج من الكويتيين، جدلاً واسعًا وموجة من الغضب بين السعوديين.

وذكرت السيدة أبرز صفات الشاب الكويتي قائلة: ”الشاب الكويتي ما يتلفت كثير، ويحب دائما استعراض السيارات مهما كان طيب أو متعلم، في النهاية يموتوا في الاستعراض ” .

وأضافت: "لديه عدة نظارات، فمع كل تيشرت يلبسه نظارة مختلفة، كما أن طريقتهم في الاستعراض هي وسيلة لصيد البنات " .

واختتمت حديثها بالإشادة بزوجها الكويتي وأهله، مؤكدة أنهم لا يسمحون لأحد بالتدخل في شئونهم الداخلية.