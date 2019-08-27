السعودية تكشف الأسماء الممنوع تسجيلها فى المملكة

27 أغسطس 2019 - 10:21 ص

كشفت دائرة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في السعودية، عن أنه يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، ولا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة أو التي تحمل عبارات إضافية.





وقالت دائرة الأحوال المدنية، في بيان نشرته عبر حسابها في "تويتر"، بعنوان "ليكون الاسم نظاميًا": يجب أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا نسجل الأسماء التي ليست جزءا من الاسم، مثل "الشريف والسيد والحاج".



