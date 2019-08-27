» غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة "مثيرة"

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق، ضجة بين رواد السوشيال ميديا، وذلك عقب نشرها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"

وظهرت غاد عبد الرازق في الصورة مرتدية تيشرت مكشوف الأكتاف، ومينى جيب، واعتمدت على تسريحة شعر بسطية، ولم تتكلف فى وضع المكياج.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية كان مسلسل "حدوتة مرة" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية.

وشارك في بطولة العمل عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.