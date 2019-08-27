  • الثلاثاء 27 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:19 ص
بحث متقدم
الملك سلمان وولي عهده

أمر ملكي للملك سلمان وولي عهده بخصوص المرأة السعودية

فتاة

فتاة تثير الجدل و تنصح السعوديات بالزواج من كويتيين

فتاة العياط

والد فتاة العياط يحرج "أديب" بطلب جريء

حميدتي وحمدوك

واشنطن: عقوبات السودان تتوقف على حميدتي وحمدوك

السعودية

السعودية تكشف الأسماء الممنوع تسجيلها فى المملكة

بن سلمان والمراة السعودية

بعد قرار "بن سلمان" .. سعوديات في مقدمة أبرز 10 اختراقات للمرأة

باسم يوسف يتهم المصريين بالعنصرية

باسم يوسف: هذا الشخص ينتحل صفتي وبيعاكس البنات

حرائق الأمازون

الأرصاد تكشف مدى تأثر مصر بحريق غابات الأمازون

السفارة السعودية ببغداد

لحظة القبض على خاطف المواطنة السعودية بتركيا

يارون لندن

إعلامي إسرائيلي شهير يصف العرب بوصف قبيح

أمر ملكي للملك سلمان وولي عهده بخصوص المرأة السعودية

عرب وعالم

الملك سلمان وولي عهده
الملك سلمان وولي عهده

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رسالة مؤثرة من الملك سلمان وولي عهده إلى وزير الداخلية

#

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلا

#

"قرقاش" يرد على قرار الملك سلمان وولي عهده

#

رسالة حزينة من الملك سلمان وولي العهد لهذه الدولة

السعودية

الملك سلمان

محمد بن سلمان

المرأة السعودية

ولي عهده

استمرارًا للحقوق التي تحصل عليها المرأة السعودية بدعم من الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، اختارت النيابة العامة صفوة من أبناء وبنات السعودية للعمل في النيابة العامة.

في سياق متصل التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب، عضوات النيابة العامة ملازمات التحقيق المعينات حديثًا، وذلك في مقر النيابة العامة الرئيسي بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان شلعان، مشيرًا إلى أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها، وفقًا لصحيفة "سعودي جازيت".

وأوضح المعجب أن عضوة النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل يتضمن الدراسة الأكاديمية، والتدريب في مجال العمل، والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي، للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.

وأكد النائب العام أن المرأة في السعودية تحظى بعناية فائقة من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وإشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي، موضحا أن هذا العمل المهم أُدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة.

يذكر أنه حسب الأنظمة في النيابة العامة فإن مهمة ملازم تحقيق التي تم تعيين المرأة السعودية عليها تعني أنها "محقق جنائي" يحمل الصفة القضائية ويعمل على وظيفة (مدنية).

وتعد أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة بالسعودية، كما يمارس شاغلها التحقيق في الجرائم كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والسطو المسلح والاعتداء على النفس والمال والعرض وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة في السعودية.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مروع.. مظلّيٌ يُصارع الموت بين السماء والأرض
» غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة "مثيرة"
» ما هي الطائرات التي تستخدمها إيران في الحرب
» بسبب "ابنه".. رواد مواقع التواصل يهاجمون "السعدنى"
» أسباب غريبة وراء استيقاظك فجأة من النوم.. أخطرها رقم 6
» صور تكشف خضوع حلا شيحة لعملية تجميل
» بـ"إطلالة مثيرة" ابنة فنان شهير تشعل مواقع التواصل
» المغرب يحطم الرقم القياسى فى هذا الأمر
» شريف مدكور يروي قصة مشاهير يسجدون بعورة مكشوفة ثم يتحرشون بالنساء
» أول تدوينة لأحمد السعدني منذ وفاة طليقته .. ماذا قال؟
» فنانة شهيرة تروي تفاصيل صادمة عن مقتل زوجها الفنان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية