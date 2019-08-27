» مروع.. مظلّيٌ يُصارع الموت بين السماء والأرض

27 أغسطس 2019 - 10:57 ص





عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو لمظلي تعرّض لحادثة مخيفة وهو بين السماء والأرض كادت أن تفقده حياته.



وقعت في الولايات المتحدة الأميركية، حيث ظهر المظلّي وهو يصارع الموت في السماء إثر تعطّل مظلّته الرئيسية بعد قفزه من الطائرة.



وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأنّ المظلّي تمكّن في اللحظة الأخيرة من فتح "المظلة الاحتياطية" الأمر الذي أنقذ حياته بأعجوبة.

