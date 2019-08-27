» وفاة أشهر وأثرى رجل أعمال إماراتي

27 أغسطس 2019 - 11:27 ص

توفي رجل أعمال إماراتي، مؤسس مجموعة الغرير، سيف بن أحمد الغرير، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ95 عاما.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص في دبي.





ويعد سيف بن أحمد الغرير من أهم وأقدم وأثرى رجل أعمال إماراتيين، وتبلغ ثروة الغريز حسب ويكيبيديا 18 مليار دولار في يونيو 2018.



