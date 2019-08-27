نتنياهو لـ نصرالله: "اهدأ.. فأنت لا تعرف إسرائيل"

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إسرائيل

نتنياهو

نصر الله

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، مؤكدًا أن إسرائيل تملك من القدرة ما تدافع به عن نفسها.

وكتب نتنياهو على حسابه في تويتر: "سمعت تصريحات نصرالله.. أنصح نصرالله بأن يهدأ.. إنه يعلم جيدًا أن دولة إسرائيل تعرف الدفاع عن نفسها جيدًا وأنها ترد على أعدائها".

وأضاف نتنياهو في تهديده لنصر الله: "أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا وأقول ذلك أيضًا لقاسم سليماني: احذروا بكلامكم واحذروا أكثر بأفعالكم".


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