أول صعيدية مايسترو تكشف هذه المفاجأة

27 أغسطس 2019 - 12:42 م



روت إيمان جنيدي، أول صعيدية مايسترو في الدول العربية، تفاصيل عملها قائلةً: "إنها بدأت في مهنة قيادة الفرق الموسيقية منذ عام 2005.



وأضافت "جنيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع على قناة "دي إم سي"، أنها كانت قائد الفرقة القومية للموسيقى العربية في محافظة بني سويف في عام 2005، وشاركت في مهرجانات للموسيقى العربية في قصور الثقافة، مشيرة إلى أن العمل بالمسرح متعة كبيرة جدًا.



وتابعت: حصلت على لقب أول مايسترو على مستوى صعيد مصر والدول العربية وبدأت في تكوين فرقة خاصة بي، لافتة إلى أن دور المايسترو مهم في الفرقة الموسيقية لأنه يضع الشكل الجمالي للمقطوعة الموسيقية ويعتبر المخرج الخاص بها.

