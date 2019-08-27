» هذا المدرب يقترب بشدة من تدريب الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم اجتماعًا طارئًا لحسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة للمارد الأحمر.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إلى ألمانيا للاتفاق مع أحد اكبر المدربين والاتفاق على قيادة المارد الأحمر.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إلى ألمانيا للاتفاق مع أحد اكبر المدربين والاتفاق على قيادة المارد الأحمر.