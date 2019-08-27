موسى: ترامب اشتكى لـ"السيسى" من الإعلام الأمريكي

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السيسي

أحمد موسى

قمة مجموعة دول السبع


علق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة دول السبع في فرنسا.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشتكى خلال لقائه بالرئيس السيسي من وسائل الإعلام الأمريكية التي لا تسلط الضوء على الصفقات الجيدة التي يعقدها، ومن بينها صفقة عقدها مع اليابان، وفي المقابل يتحدثون عن الجوانب السيئة فقط".

وتابع موسى :"ترامب أشاد بالرئيس السيسي خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي، ووصفه بالشخص الرائع والرئيس المتميز".

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