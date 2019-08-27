هذا ما تحمله.. رسالة عاجلة من الملك سلمان

27 أغسطس 2019 - 02:04 م

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن شكره لما منّ الله على المملكة من انتهاء موسم الحج بيسر وطمأنينة.

وفي سلسلة تدوينات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الملك سلمان قال خادم الحرمين: "نحمد الله عز وجل ونشكره على ما منَّ به على حجاج بيت الله الحرام من أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والأمن والإيمان".

وأضاف: "نسأل الله تعالى أن يتقبل من جميع الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يوفقنا إلى المزيد من الإخلاص في القول والعمل لتحقيق النجاحات تلو النجاحات خدمة للإسلام والمسلمين".

وأشار الملك سلمان في رسالته عن وسم الحج: "نوجه بهذه المناسبة الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي رئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأصحاب السمو أمراء المناطق ورجال الأمن وجميع منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية وكل من شارك في خدمة ضيوف الرحمن".

كما قدم أعضاء المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تحقق من نجاح لموسم الحج وتأدية 406ر489ر2 حجاج مناسكهم في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.