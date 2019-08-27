تهديد وحلف بالطلاق.. وراء انتقال "إبراهيم سعيد" لنادي الأهلي

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كشف إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، بعضًا من كواليس مسيرته الكروية، متحدثا عن تفاصيل لعبه باسم الأهلي والزمالك.

وقال سعيد خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، لعبي بالأهلي شرف لي، وجماهير القلعة الحمراء كانت من أسباب صنع اسمي، مضيفاً" "ربما كان عدم احتواء شخصيتي من أسباب حدوث مشاكل ورحيلي عن القلعة الحمراء، لكن في الوقت الحالي علاقتي بجمهور الأهلي ومسئوليه طيبة".

وحول انتقاله للقلعة البيضاء، قال سعيد:" علاقتي مع جماهير ومسئولي الزمالك أيضًا طيبة، وجمهور الأبيض يساندني رغم مشاركتي فترة قصيرة مع الزمالك"، معلقاً "جميع أفراد عائلتي زملكاوية، باستثناء والدي أهلاوي متعصب ، معقبا: "مرة أبويا حلف بالطلاق ألعب في الأهلي وهددني ميكلمنيش، بعد ما لعبت شهرين في النادي الزمالك".

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