  • الثلاثاء 27 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:53 م
بحث متقدم
الإعلامية ريهام سعيد و الإعلامية رضوى الشربينى

رد نارى من ريهام سعيد على حملة رضوى الشربينى

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر قرارات جديدة.. أحدها متعلق بمصر

أحمد الفيشاوي

محامية "الفيشاوى" تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة هروب طليقته

محمد رمضان

"لازم يبطل غنى" برلمانية تفتح النارعلى محمد رمضان

صورة من الفيديو

تهديد وحلف بالطلاق.. وراء انتقال "إبراهيم سعيد" لنادي الأهلي

الملك سلمان

هذا ما تحمله.. رسالة عاجلة من الملك سلمان

صورة

اغتصاب وتعذيب وإجبار على شرب الخمر.. شاب يستدرج خطيبته

الإعلامي أحمد موسى

موسى: ترامب اشتكى لـ"السيسى" من الإعلام الأمريكي

الديلمي

بعد وصف معارضيه بالملحدين.. "ملهم الحوثيين" في قبضة الأمن

صلاح

مدرب محمد صلاح يصفه بـ"القاتل اللطيف"

صادم..

محامية "الفيشاوى" تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة هروب طليقته

الصفحة الأخيرة

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"شعبة مواد البناء" تكشف حقيقة تراجع الأسعار

#

حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

#

محامية فضل شاكر تفجر مفاجأة مدوية عن محاكمته

#

شقيقة ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن حقيقة مرض أختها

هند الحناوي

أحمد الفيشاوي

سناء لحظي

خرجت سناء لحظي، محامية الفنان أحمد الفيشاوي، عن صمتها، وتحدثت لأول مرة عن قضيته ضد زوجته هند الحناوي وابنتهما لينا، مؤكدة أنه لم يتنصل من دفع مصاريف دراسة ابنته الدراسية بإنجلترا.

وأكدت أن "الحناوي" كذبت على الفيشاوي في موضوع دراسة ابنته في إنجلترا بسبب ما تتعرض له من مضايقات في مصر بعد أزمة نسبها له، ولكنها كانت تتهرب من قضية ضبط في الطريق العام مع شاب في حالة سكر لاذ بالفرار، وقضية أخري بأنها متزوجة من أجنبي وهو ما يسقط عنها حكم الحضانة.

وعن الحكم النافذ ضد الفيشاوي، لفتت إلى ان من حصل عليه هو جدة لينا وليست والدتها وهي متواجدة في الخارج ولم تعد منذ أن سافرت بصحبة ابنتها وحفيدتها، نافية أن يكون هناك أي حكم بحبس الفيشاوي.

وأكدت لحظي على أن الفيشاوي سيقوم بسداد قيمة النفقات كلها ولكنه سيحتفظ بحقه القانوني في الرد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رانيا يوسف تشعل إنستجرام بتعليق "مثير"
» الحكومة تكشف حقيقة منح الأحد إجازة بدلاً من السبت
» فنان إماراتي يتخلى عن العباءة ويصدم الجميع بشكله
» هذا المدرب يقترب بشدة من تدريب الأهلي
» 5 أطعمة سحرية تحمي الإنسان من الشيخوخة
» تصريح مهم من "الرقابة النووية" عن التسرب الإشعاعي من دول الجوار
» قرار غير متوقع لـ"إليسا" بعد اعتزالها الغناء
» وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض
» "يوتيوب" يصدم مستخدميه بهذا الأمر
» بـ"البكيني".. سما المصري لمتابعيها: "هعلمكوا العوم بنفسي"
» حامل أثقال يسحب قارب طوله 200 طن بإصبع

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:30 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية