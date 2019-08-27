القبض على صاحب سلسلة مطاعم شهيرة

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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة "مؤمن" في إحدى الأكمنة الأمنية بمدينة الشروق، بعد أن تبين تهربه من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية.

وأثناء تمركز كمين أمني من مباحث القاهرة بمدينة الشروق، تم إيقاف "حاتم. ي" صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" و"بيتزا كينج"، بعد الكشف جنائيًا عليه، إذ تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية متنوعة.

وتتعلق الاتهامات بـ 71 حكمًا قضائيًا صدرت ضده بالحبس معظمها متعلق بإصدار شيكات بدون رصيد ومعاملات مالية بملايين الجنيهات.

وتم اقتياد صاحب مطاعم "مؤمن" إلى قسم الشرطة وإحالته للنيابة العامة التابع لها الأحكام الصادرة ضده لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه سواء بتنفيذ وقضاء العقوبة في الأحكام الحضورية النهائية أو تقديم معارضة استئنافية على الأحكام الغيابية والتصالح مع أصحاب الشيكات.


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