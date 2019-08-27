«الإعلاميين» تخطر «الفضائيات» لتقنين أوضاع العاملين

أرسلت نقابة الإعلاميين، إنذارت للوسائل الإعلامية لمطالبة العاملين بها "معدين، مقدمين، مخرجين، مراسلين، محررين" بسرعة التوجهه لمقر النقابة لتقنين أوضاعهم، حتى يقع العاملون بهذه الوسائل تحت طائلة القانون.

وحذرت نقابة الإعلاميين جميع العاملين في الوسائل الإعلامية ممن لم يقننوا أوضاعهم، من استخدام لقب إعلامي قبل تقنين أوضاعهم أو القيد بالنقابة حتى لا يقعوا تحت المسائلة الجنائية، موضحة أن لجنة القيد مستمرة طوال أيام الأسبوع في تلقى طلبات العاملين بالوسائل الإعلامية.