  • الثلاثاء 27 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
وزارة الداخلية

«الداخلية» تكشف حقيقة واقعة الضابط ومعلمة بورسعيد

الكويت

هذه الوظائف ستكون الأكثر طلباً في الكويت

رئيس جامعة الأزهر

ظهور موقع إباحي في مؤتمر رسمي لرئيس جامعة الأزهر

أرشيفية

إخصاء مغتصب الأطفال.. والمدان: الموت أهون

لحظة الاصطدام

شاهد.. لحظة اصطدام طائرة سعودية بأخرى إثيوبية

أرشيفية

«مصر» تدعو «حمدوك» لزيارتها وتعده بهذا الأمر

لحظة حرق منزل مرشحة سابقة للانتخابات الرئاسية

لحظة حرق منزل مرشحة سابقة للانتخابات الرئاسية التونسية

حاتم مؤمن

القبض على صاحب سلسلة مطاعم شهيرة

ريهام وسما

«سما المصري» تنشر صورة صادمة لـ «ريهام سعيد»

الملك سلمان

أمران ملكيان و10 قرارات مهمة للملك سلمان اليوم

في بنجلادش..

إلغاء وصف «عذراء» من وثيقة الزواج

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم - متابعات

أخبار متعلقة
#

وصف غير متوقع من سيف القذافي للشيخة "موزة"

#

وثيقة تاريخية من مؤسس السعودية عن نفقات الحج

#

رفضت الزواج من أمراء وخطأ مطبعي حبسها أسبوع ..حكايات "هياتم"

#

رد غير متوقع من فنانة شهيرة لصحفي طلب الزواج منها

تم تغيير مصطلح "عذراء" بعبارة "غير متزوجة" في وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين في بنجلادش، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد اليوم، قرارًا يقضي بإلغاء الإشارة إلى العذرية.

وتم إدخال خيارات "غير متزوج أو أرمل أو مطلق" في الوثائق الرسمية للرجال المقبلين على الزواج. ووصفت منظمات حقوقية هذا القرار بأنه مهم ويأتي لإلغاء "التمييز" الذي كان ممارسا تجاه فئات محددة من الفتيات.

وأصدرت المحكمة العليا في بنجلادش قرارًا يقضي بسحب كلمة "عذراء" من وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين في البلاد، في حكم وُصف بأنه مهم من جانب المنظمات التي كافحت من أجل إسقاط هذا الإجراء الذي ينطوي على "إذلال وتمييز" من وجهة نظرهم، وفق وكالة "فرانس برس".

في السابق، كان يتعين على الفتيات المقبلات على الزواج اختيار خانة من بين ثلاث عند ملء وثيقة الزواج وهي "كوماري" (عذراء) أو أرملة أو مطلقة، بموجب القوانين السارية على الزيجات الإسلامية في بنجلادش.

غير أن المحكمة العليا أمرت باستبدال كلمة "عذراء" بعبارة "غير متزوجة"، حسب ما أعلن المدعي العام المساعد أميت تالوكدر لوكالة الأنباء الفرنسية.

يتوجه هذا القرار بأمر للسلطات بإدراج خيارات "غير متزوج أو أرمل أو مطلق" للرجال المقبلين على الزواج في الوثائق الرسمية.

وترى المنظمات الحقوقية أن إرغام الفتيات على التصريح عما إذا كن عذارى أم لا في وثائق الزواج -وهو تدبير معتمد منذ العام 1961- أمرا ينطوي على "إذلال وتمييز" ويشكل انتهاكا لخصوصية الفتيات.

وسينشر النص الكامل للحكم بحلول أكتوبر على أن يدخل حيز التطبيق قريبًا.

وقال عين النهار صديقة، محامي المنظمات التي احتكمت في 2014 إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد لإسقاط هذا التدبير، لوكالة الأنباء الفرنسية "هذا حكم مهم".

ويشكل المسلمون قرابة 90% من سكان بنجلادش البالغ عددهم 168 مليون نسمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إلغاء وصف «عذراء» من وثيقة الزواج
» رسميًا.. معروف حكمًا لمباراة الزمالك والمقاصة
» البرازيل تطلب اعتذارًا رسميًا لقبول مساعدات الأمازون
» «سما المصري» تنشر صورة صادمة لـ «ريهام سعيد»
» رانيا يوسف تشعل إنستجرام بتعليق "مثير"
» الحكومة تكشف حقيقة منح الأحد إجازة بدلاً من السبت
» فنان إماراتي يتخلى عن العباءة ويصدم الجميع بشكله
» هذا المدرب يقترب بشدة من تدريب الأهلي
» 5 أطعمة سحرية تحمي الإنسان من الشيخوخة
» تصريح مهم من "الرقابة النووية" عن التسرب الإشعاعي من دول الجوار
» قرار غير متوقع لـ"إليسا" بعد اعتزالها الغناء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:00 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية