نشأت الديهي للمصريين: "عملة اليابان تعكس نظافة من يستخدمها"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العملات اليابانية نظيفة جدًا تعكس نظافة من يستخدمها، معقبًا :"ناس نظيفة وشيك جدًا، محدش كاتب عليها ولا راسم عليها قلب بسهمين"، معتبرًا أن العملة اليابانية رسالة للشعب المصري للاقتداء بهم والحفاظ على عملته نظيفة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن النظافة عنوان الشعب الياباني في كل شيء، مشددًا على أن الحمامات في اليابان نظيفة جدًا، محدش بيكتب أذكار وشعر في الحمامات".

وتابع "الديهي"، أن عدد السكان لم يمثل مشكلة أبدًا بالنسبة لليابان، ونظافتهم تأتي من النظام، والنظام يأتي من القانون.