طوكيو: كوريا الشمالية تطور رؤوسا نووية قادرة على خرق دفاعاتنا

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صواريخ كوريا الشمالية

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زعيم كوريا الشمالية يفاجئ العالم بـ "سلاح تكتيكي جديد"

أعلن وزير الدفاع الياباني، تاكيشي أوايا، الثلاثاء، أن كوريا الشمالية تطوّر رؤوسا نووية على ما يبدو قادرة على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي لبلاده.
وقال أوايا في مؤتمر صحفي، إن اليابان تعتقد أن المقذوفات التي أطلقتها بيونج يانج مؤخرا، هي صواريخ باليسيتة قصيرة المدى، تهدف لحمل هذه الرؤوس، حسبما نقلت صحيفة "أساهي شيمبون" المحلية.
وأشار أوايا إلى أن "المسارات غير المنتظمة لتلك الصواريخ تجعل من الصعب على أنظمة الدفاع الجوي اليابانية اعتراضها".
والسبت، أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي النوع من سواحلها الشرقية باتجاه بحر الشرق، وهو خامس إطلاق من نوعه في أغسطس/آب وحده، والتاسع منذ مطلع العام الجاري.
وتخضع كوريا الشمالية، لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية. 

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