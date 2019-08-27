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القدس.. إصابة فلسطينية برصاص مطاطي أطلقته قوات إسرائيلية

عرب وعالم

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

المصريون ووكالات

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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس

أصيبت مواطنة فلسطينية، مساء الثلاثاء، بجروح طفيفة، إثر إطلاق قوات إسرائيلية الرصاص المطاطي، في قرية العيسوية وسط القدس المحتلة.
وقال شهود عيان للأناضول إن "قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي على فلسطينيين في قرية العيسوية، خلال اقتحام قامت بها مساءً، ما أدى إلى تهشم زجاج مركبة مارة، وإصابة السائقة".
كما اعتدت القوات بالهراوات على مواطنين فلسطينيين حاولوا التصدي للاقتحام، وأطلقت نحوهم قنابل غاز مسيلة للدموع، بحسب الشهود.
وللشهر الثالث على التوالي، تتواصل اعتداءات واعتقالات يومية من جانب القوات الإسرائيلية في القرية.
وكثف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على القرية منذ أن قتل جندي إسرائيلي الشاب الفلسطيني، محمد سمير عبيد (20 عاما)، في 27 يونيو/ حزيران الماضي، بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة، خلال قمع وقفة احتجاجية نظمها أهالي القرية، تنديدًا بالانتهاكات الإسرائيلية. -

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