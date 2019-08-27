» استشهاد عنصرين من الشرطة جراء انفجار غرب المدينة

27 أغسطس 2019 - 11:30 م

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار غرب القطاع.



وقال إياد البزم، الناطق باسم الوزارة في بيان "استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار وقع قرب حاجز على مفترق الدحدوح غرب مدينة غزة".

وأشار أن الأجهزة المختصة تقوم بفحص طبيعة الانفجار، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت وزارة الصحة أن الشهيدين هما: " سلامة ماجد النديم (32 عاما)، وعلاء زياد الغرابلي (32 عاما).