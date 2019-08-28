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"آل الشيخ" يكشف عن الصفقة الجديدة لفريقه الإسباني

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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تلميح جديد من "تركي آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن الصفقة العاشرة للفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "فيسبوك": "اللاعب الدولي الكرواتي أنتي كوريتش.. 22 عامًا.. قادمًا من نادي روما الإيطالي بنظام الإعارة مع خيار الشراء.. الصفقة العاشرة والقادم أقوى إن شاء الله".
واشترى آل الشيخ، نادي ألميريا الإسباني قبل انطلاق الموسم الحالي، في تجربة استثمارية جديدة له، بعد تجربته الاستثمارية الناجحة في مصر مع نادي بيراميدز، الذي ظهر منافسًا قويًا في الدوري المصري الموسم الماضي، ونجح في الفوز على قطبي الكرة المصرية والتأهل إلى الكونفيدرالية الأفريقية.

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