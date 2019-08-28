» تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

28 أغسطس 2019 - 12:30 ص

أكد أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن موعد مباراة السوبر المحلي، والتي كان مقررًا لها يوم 18 سبتمبر المقبل بين الأهلي والزمالك سيتم تعديله.



وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المباراة محدد لها يوم 18 سبتمبر، والأهلي والزمالك لديهما مباراة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا سوف تحدد خلال أيام 14 أو 15 أو 16، ومع وضع حسابات السفر وخلافه، مما يجعل من الصعب إقامة المباراة في موعدها.

