القيعي يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن وجود حالة من التكتم الشديد وسط مسؤولي النادي الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.
وقال "زكي" في برنامجه المذاع عبر "يوتيوب" : "اتصلت بالمهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي وأقسم لي أنه لا يعرف اسم المدرب الجديد لكني عرفت منع معلومة".
وأضاف: "القيعي قال لي إن أمير توفيق - مدير التعاقدات بالأهلي - سافر إلى أوروبا للتعاقد مع المدير الفني الجديد الذي تم الاستقرار عليه بالفعل وليس من أجل التفاوض فقط".
وتابع: "أخبرني أن الإعلان عن المدير الفني سيكون خلال 48 ساعة .. ليلة الخميس .. وأقصاها الجمعة صباحا".
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