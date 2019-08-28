» بعد انفصالها فنان المصري .. فنانة سورية: ستات مصر يتعملهم تمثال

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أحمد عبدالله محمود
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سارة نخلة

عبرت فنانة سورية شهيرة عن تقديرها للمرأة المصرية ، وذلك بعد أشهر من المشاكل والدعاوي القضائية بينها وبين زوجها الفنان المصري.

وقالت الفنانة السورية الحاصلة على لقب ملكة جمال سوريا "سارة نخلة" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك": ""أقسم بالله و الله على ما أقول شهيد ومن دون أي مجاملات و بعد 9 سنين في مصر ومش عشان أنا مصرية وبحمل الجنسية المصرية لا ابدًا وحيات ربنا.. الست المصرية يتعملها تمثال أقسم بالله، الست المصرية هي أساس البيت ولولا صبرها واستحمالها ولا كان في بيوت اتعمرت ولا في مراكب مشيت".

وتابعت: "الستات دي شايلة مسؤولية جبال ما تقدرش عليها، لازم نحييهم و يتعملهم عيد مخصوص عيد الست المصرية،  شغل برا البيت و جوا البيت و بتشارك في مصروف البيت و عيالها متفوقين".

وأضافت: "أنا بشوف ستات بقول يارب أبقى عندي الإرادة دي و القدرة على استحمال نكد الرجالة ، انتو ازاي كدا الله اكبر عليكو الستات دول شرفنا و لازم الرجالة كلهم يحترموهم ويقدروهم دي مامتك و مراتك وأختك و بنتك".

وكان الفنان أحمد عبدالله محمود، أعلن انفصاله عن "نخلة" منذ عدة أشهر، موضحًا أنهما منذ فترة يحاولان احتواء بعض الخلافات الأسرية، لكنهما لم يستطيعا تجاوزها.

ومن جانبها، أكدت "سارة" "خلع" "محمود"، قائلة عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمد لله على نعمة الخلع، حاجة خفيفة نضيفة لطيفة ونتيجة ظريفة". 
فيما حذفت الفنانة "سارة"، صورهما وغيرت حالتها الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكان الثنائي تزوجا في مصر، منذ نحو 3 سنوات، بعدما جمعتهما قصة حب انتهت بالزواج.

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