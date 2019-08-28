آل الشيخ: نصر الله ينتظر المهدي المنتظر لمواجهة إسرائيل

28 أغسطس 2019 - 10:01 ص

سخر الكاتب السعودي محمد آل الشيخ من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بسبب تأخره في الرد على إسرائيل.

وكتب آل الشيخ على حسابه في تويتر: "نحن على أحرّ من الجمر في انتظار رد (الصيد حصن) على إسرائيل، أرجو سرعة المبادرة ولا ينتظر المهدي المننظر- عجل الله فرجه- ليساعده في الّرد".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد حسن نصرالله أمس، مؤكدًا أن إسرائيل تملك من القدرة ما تدافع به عن نفسها.

وكتب نتنياهو على حسابه في تويتر: "سمعت تصريحات نصرالله.. أنصح نصرالله بأن يهدأ.. إنه يعلم جيدًا أن دولة إسرائيل تعرف الدفاع عن نفسها جيدًا وأنها ترد على أعدائها".

وأضاف نتنياهو في تهديده لنصر الله: "أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا وأقول ذلك أيضًا لقاسم سليماني: احذروا بكلامكم واحذروا أكثر بأفعالكم".