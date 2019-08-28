كاتب سعودي: اللهم أسعدنا بموت "أمير قطر"

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ال الشيخ

الموت

المرض

أمير قطر

أعرب الكاتب السعودي محمد آل الشيخ عن سعادته بما يتم تداوله عن مرض أمير قطر السابق" حمد بن خليفة".

ومكتب آل الشيخ على حسابه في تويتر : "الأنباء بدأت تتواتر من الدوحة بأن حمد بن خليفة صحته في تدهور مستمر اللهم فرحنا بموته وفراقه للحياة".

وأثارت تدوينة آل الشيخ جدلا بين متابعيه، حيث غرد أحدهم قائلا : "  لاشماته في الموت".

وعلق آخر : " انا اجزم ان اللي ماسك حسابك. هو نفسه اللي ماسك حساب المزروعي. نفس الأسلوب".

يذكر أن آل الشيخ كان قد غرد في تدوينات سابقة : " سنحتفل بعد ثلاثة أشهر بمرور ألف يوم على مقاطعة الدويلة " قطر".. وأسأل الله جلت قدرته أن يجعلها مائة الف يوم ويوم لان البعد عن دار المؤامرات إنجاز بحد ذاته .


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