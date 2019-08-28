كاتب سعودي: اللهم أسعدنا بموت "أمير قطر"

28 أغسطس 2019 - 10:41 ص

أعرب الكاتب السعودي محمد آل الشيخ عن سعادته بما يتم تداوله عن مرض أمير قطر السابق" حمد بن خليفة".

ومكتب آل الشيخ على حسابه في تويتر : "الأنباء بدأت تتواتر من الدوحة بأن حمد بن خليفة صحته في تدهور مستمر اللهم فرحنا بموته وفراقه للحياة".

وأثارت تدوينة آل الشيخ جدلا بين متابعيه، حيث غرد أحدهم قائلا : " لاشماته في الموت".

وعلق آخر : " انا اجزم ان اللي ماسك حسابك. هو نفسه اللي ماسك حساب المزروعي. نفس الأسلوب".

يذكر أن آل الشيخ كان قد غرد في تدوينات سابقة : " سنحتفل بعد ثلاثة أشهر بمرور ألف يوم على مقاطعة الدويلة " قطر".. وأسأل الله جلت قدرته أن يجعلها مائة الف يوم ويوم لان البعد عن دار المؤامرات إنجاز بحد ذاته .



