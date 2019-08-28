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«الصحة السعودية»: إيقاف 11مركزًا صحيًا.. لهذه الأسباب

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وزارة الصحة السعودية

عمالة التغذية

قررت وزارة الصحة السعودية، إيقاف 11 مركزًا صحيًا خاصًا بالكشف على عمالة التغذية؛ بسبب تزوير شهادات صحية للعمالة .

وتمكنت الوزارة، من ضبط الواقعة؛ بسبب عدم طلب كميات من تطعيم التيفوئيد، الذي من المفترض انتهائه لدى تلك المراكز منذ أبريل الماضي؛ ما يدل على عدم استخدام تلك التطعيمات. 
وكشفت مصادر، عن أن تلك المراكز منحت كروت صحية للعمالة تتضمن تلقيح التيفوئيد على غير الحقيقة؛ حيث لم تطلب أي كميات جديدة  وفقًا لـ"عكاظ".
وأشارت الوزارة، أنه يترتب على ذلك نتائج كارثية على الصحة العامة والإصابة بأمراض خطيرة كالتيفوئيد، والإيدز، والكبد الوبائي، في حالة إصابة أحد العمال بها.
ومن المقرر أن تفتح الوزارة تحقيقًا عاجلًا بشأن الواقعة  وبيان كيفية إصدار تلك الشهادات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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