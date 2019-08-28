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إعلامية شهيرة تسب زوجها فى الملاهي وتطلب الطلاق

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متابعات-علا خطاب

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الطلاق

ريا بن راشد

مدينة الملاهي

صدمت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، متابعيها بنشرها فيديو طريفًا أثناء تواجدها في إحدى مدن الملاهي، بصحبة ‏زوجها فاليريو أمارانو رجل الأعمال الإيطالي.، وهي تتطلب الطلاق منه .

ونشرت ريا أبي راشد عبر حسابها على إنستجرام، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه خائفة أثناء ركوبها ‏قطار الملاهي بصحبة زوجها، الذي حاول طمأنتها بتدليك رقبتها إلا أنها لم تطمئن حتى انتهت مدة اللعب، ‏لتعلق على انتهائها قائلة: “اكرهه.. لقد نجونا.. لكن ما زلت أريد الطلاق” لتقول بعدها “لا.. معا للأبد حبيبي”.

وكتبت ريا ابي راشد في تعليق على الفيديو قائلة: “الأشياء التي نفعلها من أجل الحب، شاهدوا الفيديو لآخره، واسخروا ‏مني كيفما شئتم”.‏

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