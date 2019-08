اعتذرت مذيعة أمريكية لزميلها الأسود بعدما شبهته بالغوريلا أثناء تقديمهما لعرض حيوانات في حديقة محلية .

White TV anchor Alex Housden apologizes on air for saying her black KOCO TV co-anchor, Jason Hackett, looks like a gorilla at the Oklahoma City Zoo.pic.twitter.com/4N1BBs8o4K