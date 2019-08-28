أديب: لما تبقي زي سويسرا هنخليها 20 يوم إجازة فى الشهر

28 أغسطس 2019 - 12:02 م





انتقد الإعلامي عمرو أديب مطالبات البعض باعتبار يوم الأحد المقبل إجازة رسمية تزامنا مع بداية العام الهجري الجديد".



وغرد أديب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قائلاً: "هى الخناقة اللي على إجازه يوم الحد دي مش غريبة شويه البلد واخده في أغسطس 14 يوم إجازة إيه المطلوب أكتر من كده؟".



وأضاف الإعلامي: "لما يبقى اسمها سويسرا نبقى نزود الإجازات ونخليها عشرين يوم في الشهر".

